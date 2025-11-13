Mediante el levantamiento de autos abandonados en distintas calles de la ciudad, la Municipalidad de Salta continúa trabajando para recuperar espacios públicos.

En esta oportunidad, se levantaron cuatro vehículos en Av. Constitución, durante la mañana. Todos eran autos que permanecían estacionados en la intersección con calle Zuviría.

El operativo se llevó a cabo buscando garantizar la seguridad y el orden y evitar la contaminación ambiental.

Los autos fueron trasladados al canchón ubicado en Av. Tavella, donde serán compactados si los titulares no los reclama. Se destaca que desde el inicio de la gestión se van levantando más de 1400 rodados.

«Seguimos realizando este tipo de operativos porque son muy importantes para mejorar la circulación del tránsito y para desocupar espacios. Vamos a continuar de esta manera, siempre notificando a los dueños como lo hicimos en esta ocasión», dijo Ceferino Perelló, director de Tránsito.

Cabe recordar que, luego de recibir múltiples denuncias, desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, crearon un portal web en el cual se puede denunciar, de forma anónima, la presencia de un vehículo abandonado en la vía pública, tan solo poniendo los datos y si es posible una foto del mismo, ingresando al siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/denuncia-de-vehiculo-abandonado/ También se puede denunciar llamando al 147.