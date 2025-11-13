Cerca de 30 mil estudiantes muestran su talento en la semana de las Escuelas Técnicas

En el marco de la Semana de las Escuelas Técnicas, organizada por la Secretaría de Gestión Educativa, se celebra el aprendizaje, se promueve el espíritu emprendedor y se fortalece la articulación con el sector productivo, consolidando trayectorias educativas que preparan a los jóvenes para los desafíos del futuro y para su inserción en el mundo del trabajo. A su vez se pone en valor el trabajo pedagógico y el compromiso formativo que se desarrolla en cada establecimiento.

Las escuelas técnicas cuentan con una rica diversidad de especialidades, entre ellas Agropecuaria, Aeronáutica, Informática, Química, Electrónica, Electromecánica, Construcción, Industria de Procesos, Tecnología de los Alimentos, Gestión y Producción Textil, Gastronomía y Artesanías, entre otras. Actualmente, la ETP secundaria registra una matrícula de cerca de 30 mil estudiantes, lo que refleja el crecimiento sostenido y la relevancia de esta modalidad educativa en la provincia.

Cada institución técnica, desde su modalidad formativa y especialidad profesional, desarrolla propuestas creativas y proyectos innovadores que reflejan su identidad institucional y su compromiso con la comunidad. En talleres, laboratorios y espacios de exposición, los estudiantes presentan a familias, docentes y público en general sus aprendizajes, capacidades técnicas e ideas transformadoras, reafirmando el rol protagónico de la Educación Técnica Profesional como espacio de formación integral, creatividad y vinculación con el entorno.

Estas jornadas constituyen la antesala de la “Expo Técnica 2025: Un Camino hacia la Innovación”, un evento que reunirá en Rosario de Lerma a jóvenes, docentes y comunidades educativas de toda la provincia, con el propósito de poner en valor la formación técnica como motor de desarrollo productivo, social y tecnológico.

La Expo Técnica 2025, organizada por la Secretaría de Gestión Educativa a través de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), se realizará el 19 de noviembre, de 08:30 a 17:00, en el Centro Municipal de Convenciones de Rosario de Lerma (Gral. Augusto Torino 247).