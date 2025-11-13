Salta adhirió al Código de Operación de Traslado

Autoridades del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta visitaron el paraje Hudson, en la provincia de Buenos Aires, para conocer los beneficios y el funcionamiento del Código de Operación de Traslado (COT).

El ministro Roberto Dib Ashur, junto a una comitiva, mantuvo un encuentro con el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, y otras autoridades del organismo, a fin de interiorizarse sobre el sistema. Durante la visita, las autoridades estuvieron en el peaje Hudson, donde pudieron observar la logística y el control que realiza ARBA sobre el transporte de mercaderías a través del COT.

Posteriormente, Dib Ashur y Girard, junto a la secretaria de Ingresos Públicos, Soledad Claros, y la directora General de Rentas, Mercedes Uldry, firmaron el convenio de adhesión que formaliza la incorporación de Salta al sistema.

Mediante esta acción, ARBA enviará a la Provincia información generada por el COT, mientras que Salta adecuará sus procedimientos y normativas a este esquema de control.

El COT —Código de Operación de Traslado— es un sistema que genera un código único para registrar y controlar el movimiento de bienes dentro del territorio nacional. Contiene información sobre el origen, destino, propietario y destinatario de los productos, y debe ser portado por el transportista.

Este mecanismo, ya implementado en provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, permite mejorar el control fiscal, registrar operaciones para fines estadísticos y simplificar la documentación.

