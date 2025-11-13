Presupuesto 2026: se presentaron los detalles técnicos en un encuentro bicameral

El proyecto de presupuesto enviado por Ejecutivo a la Legislatura prevé recursos por $4,2 billones para 2026. El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, confirmó que la distribución priorizará las áreas de Educación (43%), Salud (27%) y Seguridad (18%) y que la obra pública seguirá siendo una de sus patas importantes por la incidencia en la generación de empleo.

Hoy, en una reunión bicameral, senadores y diputados tuvieron la oportunidad de consultar sobre las acciones previstas por el Gobierno provincial para el año próximo.

La exposición del funcionario inició luego de que el ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, resaltó que en 2026 se mantendrá la equilibrio fiscal, además del ordenamiento y la transparencia de las cuentas públicas; mencionó, además, la decisión del Gobierno nacional de tener presupuesto para el próximo año y dar a la provincia y a la población un marco de certeza de los recursos disponibles.

Dib Ashur dio a los legisladores el contexto general en los que se movió la economía local durante la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, entre 2019 y 2025. Hizo hincapié en el equilibrio fiscal, la reducción de la deuda en el orden de 300 millones de dólares, la reducción de impuestos y la eliminación de tasas, financiamiento de obras estratégicas, transparencia y economía del conocimiento.

Además expresó que "en encuentros anteriores con senadores, diputados e intendentes hemos incluidos las acciones que ellos consideran prioritarias".

Previa a esta reunión bicameral, hubo encuentros con diputados y senadores e intendentes de la provincia para avanzar en el armado presupuestario federal y participativo.