Milei celebró el acuerdo de Argentina con Estados Unidos

El Presidente habló minutos después de oficializada la noticia por la Casa Blanca. “Es una tremenda noticia”, aseguró. 

Argentina

13 / 11 / 2025

 

“Se confirmó el acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos. Es una tremenda noticia. Como verán estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente”, dijo el Presidente y y reafirmó que su gestión está “fuertemente comprometida con hacer grande la Argentina nuevamente”.

El mandatario sostuvo esta tarde que “en el momento en que llegábamos al poder Argentina estaba camino a convertirse en Venezuela”.

“Eso era mucho más factible y tangible de lo que parecía”, dijo al exponer en el 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad de la provincia de Corrientes.

De acuerdo a lo que se conoció por parte de la Casa Blanca, el entendimiento entre ambos país contempla el acceso mutuo a mercados para productores clave. Se prevé que la Argentina tenga beneficios para la exportación de productos clave en territorio norteamericano como recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.

AM840

FM96.9

