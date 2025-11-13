Niños y adultos concentran más de la mitad de los casos de síndrome gripal en Salta
El dato abarca a personas de 2 a 9 años y de 35 a 64 años, representando el 51,2% de positivos. En la última semana se notificaron 240 casos. Salud Pública también informó sobre la situación de otras enfermedades.
Salta Hoy
13 / 11 / 2025
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 44, comprendida entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre.
Virus respiratorios
En la última SE, en Salta se notificaron 240 casos de síndrome gripal, totalizando 22.166 positivos en lo que va del año. Los virus que circulan son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.
Los niños de 2 a 9 años, con 5935 casos, y los adultos de 35 a 64 años, con 5411 positivos, constituyen las franjas etarias más afectadas, representando el 51,2% del total de diagnosticados.
Le siguen los adolescentes de entre 10 y 19 años, con 4044 casos; los jóvenes de 20 a 34 años, con 3.956; los adultos mayores de 65 años registran 1116 y los bebés 840 casos. Actualmente se encuentran 864 en estudio.
Además, hasta la SE 44, se registraron siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Bronquiolitis en menores de 2 años: 158 casos – Acumulado: 9427
· Neumonía: 143 casos – Acumulado: 8378
· COVID-19: Hubo 6 nuevos casos - Acumulado: 307
El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García comunicó que, entre las semanas epidemiológicas 1 y 44, hubo 5314 personas internadas con alguna de esta virosis, en diferentes hospitales, clínicas y centros de salud de la provincia.
Esta cifra representa el 13,2% del total de pacientes que han contraído alguna enfermedad respiratoria.
Los departamentos con mayor porcentaje de internación fueron Capital 49,4%; Orán 10,9%; San Martín 6,5%; General Güemes 6%; y Anta 5,1%.
En la última SE no se registraron defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son 10 los óbitos por estas patologías.
Hepatitis Virales
No se registraron casos en la SE 44. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.
De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.
Actualmente hay 4 en estudio y 39 fueron descartados.
Dengue
No se confirmaron casos desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.
Actualmente hay 124 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 114 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 10 están en estudio.
Tampoco se han notificado casos positivos de chikungunya, zika ni fiebre amarilla en la provincia. A la fecha se han descartado por laboratorio dos sospechosos para chikungunya.
Viruela Símica
No se registraron nuevos casos. El acumulado es de 2 positivos en lo que va del año.
Enfermedades inmunoprevenibles
· No se han notificado casos de coqueluche. Acumulado 1.
· No se registraron casos de varicela. El acumulado anual es de 456.
· Se ha confirmado un caso de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 122 casos.
· Se han notificado dos casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 31 casos.
· No hubo casos de sarampión.
· No se han registrado casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 27 casos
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· Se ha notificado un caso de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 34 casos.
· No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.
· No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 7 casos.
· No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos.
· No se notificaron casos de micosis profunda. Acumulado: 2 casos.
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
· Salmonelosis: Se han notificado dos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 33.
· Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 5 casos.
· Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
· Diarrea aguda: se registraron 1716 casos en la SE 44. El acumulado de casos es de 55.146
Enfermedades zoonóticas
· Hubo un caso de araneismo. Acumulado: 13 casos
· Se han notificado 18 casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 437 casos.
· Se han notificado 33 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 32 en Capital y 1 en San Martín. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 793 casos.
· No hubo casos de ofidismo en la última SE. Acumulado: 65 casos
· No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 6 casos
· Se registraron 3 casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 115 casos
· No se notificaron casos de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 40 casos.
· No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 4 casos
· No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso
· No hubo casos de leptospirosis.
· No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 4 casos.