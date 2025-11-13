Un grupo de personas descartaron bultos con marihuana y hojas de coca en estado natural

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la madrugada de hoy, cuando una patrulla pedestre de la Sección “Aguas Blancas” del Escuadrón 20 “Orán” recibieron un aviso sobre la presencia de personas que transportaban bultos similares a los utilizados para el tráfico de sustancias ilícitas.

Ante esta situación, los uniformados, emprendieron recorridos a pie por la espesura del monte, que por inmediaciones a un sector denominado “La Viguera” visualizaron a los involucrados, quienes al percatarse de la presencia del personal de la Fuerza arrojaron un total de 46 bultos y huyeron en diferentes direcciones.

Inmediatamente, los funcionarios junto con los efectivos del Destacamento Móvil 5 aseguraron la zona y procedieron a trasladar los elementos hacia el asiento de la Subinidad, donde pudieron tomar contacto con la Fiscalía Descentralizada de Orán, que interiorizado de los hechos orientó la inspección de los bultos.

Se efectuó el registro de los mismo y se llevó a cabo las pruebas de campo Narcotest, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabis sativa con un peso de 178 kilos 100 gramos y 672 kilos de hojas de coca en estado natural.

En infracción a las Leyes 23.737 “Estupefacientes” y 22.415 “Código Aduanero”, los gendarmes decomisaron la totalidad de los elementos.