Asentamiento San Javier: La mujer hallada sin vida no presentaba signos de violencia

La Fiscal Penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, informó que, en el marco de la investigación iniciada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer ocurrido durante la mañana de este jueves en asentamiento San Javier, se dio intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para la realización de las pericias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se llevó a cabo la autopsia. El informe preliminar determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, y se descartó la presencia de signos visibles de violencia que permitan presumir la intervención de terceros.

La Fiscalía continúa, conforme al protocolo, con las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho.