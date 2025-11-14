 imagen

Un motociclista herido en un accidente por culpa de caballos sueltos

El accidente ocurrió hoy a las 5:45 de la madrugada entre El Perchel y el campamento de vialidad provincial ubicado en la ruta provincial 23 kilómetro 4, entre Rosario de Lerma y Cerrillos.

Salta Hoy

14 / 11 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

El conductor de la moto fue trasladado en ambulancia al hospital con diagnóstico de fractura de brazo. 

La ruta estuvo cortada a media calzada, mientras la policía trabajó en la zona para atrapar a los equinos sueltos. 

 

