Sáenz se reunió con Santilli y Adorni

El temario abordado este jueves incluyó reformas laborales, tributarias y de seguridad, presupuesto 2026 y cumplimiento de obras estratégicas.

El salteño es considerado un mandatario “dialoguista” y podría conformar una liga con otros gobernadores cercanos a presidencia de la Nación.

Tras el encuentro, Gustavo Sáenz calificó la jornada como "positiva" y reivindicó su compromiso con la construcción de consensos.