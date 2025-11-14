 imagen

Sáenz se reunió con Santilli y Adorni

El Gobernador junto al Jefe de Gabinete y el Ministro del Interior trabajaron una agenda de reformas y desafíos en un encuentro en Casa Rosada.

Salta Hoy

14 / 11 / 2025

 

El temario abordado este jueves incluyó reformas laborales, tributarias y de seguridad, presupuesto 2026 y cumplimiento de obras estratégicas.

El salteño es considerado un mandatario “dialoguista” y podría conformar una liga con otros gobernadores cercanos a presidencia de la Nación.

Tras el encuentro, Gustavo Sáenz calificó la jornada como "positiva" y reivindicó su compromiso con la construcción de consensos.

 

AM840

FM96.9

