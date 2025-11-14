 imagen

Valles Calchaquíes: Dictan prisión preventiva para un hombre acusado de grooming

El sujeto de 28 años fue detenido, tras la denuncia de la madre de un menor con quien había tomado contacto. En el allanamiento realizado en el domicilio del sospechoso se le secuestró toda evidencia digital para ser analizada.

Salta Hoy

14 / 11 / 2025

 

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por la madre de un menor, al tomar conocimiento de que su hijo intercambiaba mensajes de WhatsApp con una persona mayor, quien fingía ser una niña.

El acusado le solicitaba el envío de imágenes con contenido íntimo bajo amenazas, y para intimidarlo, le enviaba fotos del frente de su vivienda.

Víctima y victimario son vecinos y viven en la misma cuadra.

 

