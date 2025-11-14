Valles Calchaquíes: Dictan prisión preventiva para un hombre acusado de grooming

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por la madre de un menor, al tomar conocimiento de que su hijo intercambiaba mensajes de WhatsApp con una persona mayor, quien fingía ser una niña.

El acusado le solicitaba el envío de imágenes con contenido íntimo bajo amenazas, y para intimidarlo, le enviaba fotos del frente de su vivienda.

Víctima y victimario son vecinos y viven en la misma cuadra.