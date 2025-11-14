Una camioneta abandonada se incendió en la Circunvalación Juan XXIII y 12 de Octubre
Los llamados de emergencia al Sistema de Emergencias 911 indicaban que el fuego se originó en una camioneta, cuyos vidrios estaban explotando.
Salta Hoy
14 / 11 / 2025
VER GALERÍA
[Imagen ilustrativa]
Inmediatamente llegaron los bomberos para sofocar el incendio, que ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana, en la zona oeste de la ciudad de Salta.
Según las primeras informaciones, se trataría de una camioneta abandonada.
Los desvíos en la zona fueron necesarios debido al trabajo de los bomberos y otros servicios de emergencia que respondieron ante la situación.
Afortunadamente no hubo personas heridas.