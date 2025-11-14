Una camioneta abandonada se incendió en la Circunvalación Juan XXIII y 12 de Octubre

[Imagen ilustrativa]

Inmediatamente llegaron los bomberos para sofocar el incendio, que ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana, en la zona oeste de la ciudad de Salta.

Según las primeras informaciones, se trataría de una camioneta abandonada.

Los desvíos en la zona fueron necesarios debido al trabajo de los bomberos y otros servicios de emergencia que respondieron ante la situación.

Afortunadamente no hubo personas heridas.