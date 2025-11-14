 imagen

Una camioneta abandonada se incendió en la Circunvalación Juan XXIII y 12 de Octubre

Los llamados de emergencia al Sistema de Emergencias 911 indicaban que el fuego se originó en una camioneta, cuyos vidrios estaban explotando.

Salta Hoy

14 / 11 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

Inmediatamente llegaron los bomberos para sofocar el incendio, que ocurrió alrededor de las 8:20 de la mañana, en la zona oeste de la ciudad de Salta. 

Según las primeras informaciones, se trataría de una camioneta abandonada. 

Los desvíos en la zona fueron necesarios debido al trabajo de los bomberos y otros servicios de emergencia que respondieron ante la situación. 

Afortunadamente no hubo personas heridas.

