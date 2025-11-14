Hasta hoy se pueden postular para las becas deportivas
Son otorgadas por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta y los interesados deben presentar los papeles hasta las 18:00 horas de hoy.
Se busca premiar el mérito deportivo con una ayuda económica y uno de los requisitos principales es tener domicilio en Salta Capital.
Se trata de las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur y los becados deben acreditar los logros internacionales, nacionales o provinciales en alguna disciplina, según dijo el concejal Gonzalo Nieva en el programa “Buscando señales”.
Los interesados pueden acercarse a la avenida República del Líbano 990 hasta las 18 horas o llamar al teléfono 423-3680.