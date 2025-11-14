 imagen

EN VIVO 23:00 a 00:00 HRS

Preludio de sueños

Conducción: Jorge Rajal

 

Toda la programación

Hasta hoy se pueden postular para las becas deportivas

Son otorgadas por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta y los interesados deben presentar los papeles hasta las 18:00 horas de hoy.

Salta Hoy

14 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Se busca premiar el mérito deportivo con una ayuda económica y uno de los requisitos principales es tener domicilio en Salta Capital. 

Se trata de las Becas “Eduardo Chañe” al Deportista Amateur y los becados deben acreditar los logros internacionales, nacionales o provinciales en alguna disciplina, según dijo el concejal Gonzalo Nieva en el programa “Buscando señales”.

Los interesados pueden acercarse a la avenida República del Líbano  990 hasta las  18 horas o llamar al teléfono 423-3680.
 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO