Conductor volcó su auto al intentar esquivar un perro en la Ruta provincial 36

[Imagen ilustrativa]

El joven de 29 años intentó esquivar al perro, y en la maniobra perdió el control del vehículo y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.

Afortunadamente, tanto él como su hermano que lo acompañaba resultaron ilesos.

Bomberos llegaron al lugar y ayudaron a poner el auto, un Fiat Cronos, en posición normal.

El test de alcoholemia realizado al conductor dio negativo.