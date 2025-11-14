 imagen

EN VIVO 23:00 a 00:00 HRS

Preludio de sueños

Conducción: Jorge Rajal

 

Toda la programación

Conductor volcó su auto al intentar esquivar un perro en la Ruta provincial 36

El accidente ocurrió esta mañana a las 7:00 en la ruta que une Campo Quijano con Rosario de Lerma.

Salta Hoy

14 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

El joven de 29 años intentó esquivar al perro, y en la maniobra perdió el control del vehículo y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba. 

Afortunadamente, tanto él como su hermano que lo acompañaba resultaron ilesos. 

Bomberos llegaron al lugar y ayudaron a poner el auto, un Fiat Cronos, en posición normal.

El test de alcoholemia realizado al conductor dio negativo.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO