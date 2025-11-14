Conductor volcó su auto al intentar esquivar un perro en la Ruta provincial 36
El accidente ocurrió esta mañana a las 7:00 en la ruta que une Campo Quijano con Rosario de Lerma.
14 / 11 / 2025
El joven de 29 años intentó esquivar al perro, y en la maniobra perdió el control del vehículo y terminó con las cuatro ruedas hacia arriba.
Afortunadamente, tanto él como su hermano que lo acompañaba resultaron ilesos.
Bomberos llegaron al lugar y ayudaron a poner el auto, un Fiat Cronos, en posición normal.
El test de alcoholemia realizado al conductor dio negativo.