Concurso Literario Provincial renueva su apuesta por la escritura y la industria editorial

El certamen, uno de los más relevantes del ámbito cultural salteño, busca reconocer, promover y difundir la producción literaria en sus distintas expresiones y géneros.

Este año otorgará el Gran Premio de las Letras de Salta, con una asignación de un millón de pesos y la publicación de la obra ganadora.

También se entregarán los tradicionales primeros premios en Poesía, Ensayo y Literatura Infanto Juvenil "Premio Óscar Montenegro", que contarán con la publicación de los textos seleccionados.

El secretario de Cultura, Diego Ashur Mas, explicó además que este año se incorpora una nueva línea de apoyo: el Premio Estímulo, pensado para quienes inician su recorrido en el mundo de las letras.

“Buscamos ofrecer herramientas profesionales para que los y las autoras emergentes puedan trabajar sobre sus manuscritos con acompañamiento especializado. Es una manera de unir la formación con la creación y abrir nuevas puertas dentro del campo literario”, expresó.

El Premio Estímulo brindará tutorías personalizadas con reconocidos profesionales del ámbito literario, en un formato de encuentros de trabajo que permitirán orientar los procesos creativos y editoriales.

De esta manera, tanto escritores con trayectoria como quienes están dando sus primeros pasos podrán participar y fortalecer sus proyectos, según explicó el secretario de Cultura.

El reglamento y los resultados se darán a conocer oportunamente a través de www.culturasalta.gov.ar