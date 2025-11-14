 imagen

Sarampión: Refuerzan los controles en la frontera con Bolivia

Luego de los 35 casos descubiertos en la zona cercana al país vecino y 2 niños salteños contagiados por contacto, desde el Ministerio de Salud de Salta confirmaron la estrategia sanitaria utilizada para frenar la enfermedad.

Salta Hoy

14 / 11 / 2025

 

El ministro de Salud, Federico Mangione recordó además la importancia de la vacunación. 

El funcionario participó esta mañana de la inauguración de maquinarias de última generación para la realización de diálisis para pacientes renales crónicos.

“Estamos haciendo una inversión de 600 millones de pesos”, resaltó.

