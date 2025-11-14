 imagen

Colegios privados laicos llevan tranquilidad a los padres sobre la cuotas

Aseguraron que la desregulación dada a conocer en los medios nacionales apunta sobre todo a los establecimientos de Buenos Aires.

Salta Hoy

14 / 11 / 2025

 

“Los aumentos en Salta van de la mano de las paritarias docentes”, dijo Pablo Pereyra, presidente de Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEPSA).

Indicó por otro lado que es muy difícil estimar el valor de las cuotas para el año próximo.

Pereyra sostuvo que el Ministerio de Educación lleva adelante una ronda de diálogo con el Ministerio de Economía con el objetivo que el Gobierno salde la deuda por el subsidio con 23 establecimientos laicos. 

 

