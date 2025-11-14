Colegios privados laicos llevan tranquilidad a los padres sobre la cuotas

“Los aumentos en Salta van de la mano de las paritarias docentes”, dijo Pablo Pereyra, presidente de Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta (AEPSA).

Indicó por otro lado que es muy difícil estimar el valor de las cuotas para el año próximo.

Pereyra sostuvo que el Ministerio de Educación lleva adelante una ronda de diálogo con el Ministerio de Economía con el objetivo que el Gobierno salde la deuda por el subsidio con 23 establecimientos laicos.