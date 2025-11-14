 imagen

Sáenz con Santilli y Adorni: “Salta se despega del kirchnerismo” dijo Villada

El Gobernador junto al Jefe de Gabinete y el Ministro del Interior trabajaron una agenda de reformas y desafíos en un encuentro en Casa Rosada. El temario abordado ayer incluyó reformas laborales, tributarias y de seguridad, presupuesto 2026 y cumplimiento de obras estratégicas.

Salta Hoy

14 / 11 / 2025

 

El salteño es considerado un mandatario “dialoguista” y podría conformar una liga con otros gobernadores cercanos a presidencia de la Nación

Tras el encuentro, Saenz calificó la jornada como "positiva" y reivindicó su compromiso con la construcción de consensos.

Por Radio Salta, el ministro de gobierno Ricardo Villada, indicó que “el encuentro fue muy bueno”  y resaltó que el gobernador salteño tiene un “rol clave en el Congreso”. “Gustavo tiene una visión federal y con esto nos despegamos del kirchnerismo” remarcó el funcionario. 


 

AM840

FM96.9

