“Lo que mostró Orozco -con las avionetas que vienen de Bolivia- no es nuevo”
Así habló la directora de Seguridad de Frontera y exdiputada nacional, Virginia Cornejo sobre la investigación y video realizado por el diputado provincial Gustavo Orozco.
Salta Hoy
14 / 11 / 2025
Orozco se subió a una avioneta y mostró con un video la falta de controles en los cielos argentinos que permiten el ingreso de cualquier tipo de avión, incluyendo los que trasladan drogas.
“Yo creo que es muy bueno que todos estemos comprometidos con este tema, sobre todo Orozco que siempre habló del tema narcotráfico”, dijo Cornejo por Radio Salta.