 imagen

EN VIVO 23:00 a 00:00 HRS

Preludio de sueños

Conducción: Jorge Rajal

 

Toda la programación

El Senado aprobó el nuevo Código Procesal Penal

La normativa ya es Ley y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Salta Hoy

14 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Este código moderniza el sistema judicial y fortalece la transición hacia un modelo acusatorio.

Su implementación comenzará en febrero de 2026 en el Distrito Centro. 

Las audiencias se grabarán en audio y video para mayor transparencia. 

También se crearán nuevas técnicas de investigación y una Oficina Judicial para optimizar los procesos. 

Legisladores destacaron que esta reforma responde a un reclamo social por agilidad y eficacia en la justicia.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO