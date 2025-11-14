El Senado aprobó el nuevo Código Procesal Penal

Este código moderniza el sistema judicial y fortalece la transición hacia un modelo acusatorio.

Su implementación comenzará en febrero de 2026 en el Distrito Centro.

Las audiencias se grabarán en audio y video para mayor transparencia.

También se crearán nuevas técnicas de investigación y una Oficina Judicial para optimizar los procesos.

Legisladores destacaron que esta reforma responde a un reclamo social por agilidad y eficacia en la justicia.