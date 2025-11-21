Rige un alerta nivel amarillo por tormentas fuertes para el departamento Rivadavia

El organismo detalló que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de más de 75 km/h y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm.



