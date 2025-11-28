Un violento temporal arrasó cultivos en los Valles Calchaquíes
Las intensas lluvias causaron el desborde de los ríos Calchaquí y Yacochuya, lo que provocó inundaciones en los sectores rurales de San Carlos y Cafayate.
Salta Hoy
28 / 11 / 2025
VER GALERÍA
Muchos cultivos fueron arrasados, dejando a agricultores en una situación crítica.
La tormenta comenzó este jueves por la tarde y se intensificó por la noche.
Uno de los sectores más afectados fue San Rafael, un paraje agrícola ubicado a unos 10 kilómetros de San Carlos, donde las pérdidas en algunos casos fueron totales.
Las autoridades locales están organizando un operativo de asistencia para ayudar a los productores damnificados.