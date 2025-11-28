Un violento temporal arrasó cultivos en los Valles Calchaquíes

Muchos cultivos fueron arrasados, dejando a agricultores en una situación crítica.

La tormenta comenzó este jueves por la tarde y se intensificó por la noche.

Uno de los sectores más afectados fue San Rafael, un paraje agrícola ubicado a unos 10 kilómetros de San Carlos, donde las pérdidas en algunos casos fueron totales.

Las autoridades locales están organizando un operativo de asistencia para ayudar a los productores damnificados.