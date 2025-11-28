Chicoana: Granizada provocó grandes pérdidas en tabacaleros
Por Radio Salta, Darío Raposo, presidente de la delegación Chicoana de la Cámara de Tabaco de Salta habló sobre las consecuencias de la tormenta que ayer a la tarde afectó a numerosos productores de la zona.
“Las fincas más afectadas son las ubicadas en La Viña, Ampascachi y Coronel Moldes, es decir Finca San Antonio, El Bañado, Simbolar y Las Moras, entre otras.
“El granizo genera muchas complicaciones para el sector, algunos tabacaleros me dijeron que van a rastrillar luego de lo que pasó ayer”, dijo Raposo.