EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Chicoana: Granizada provocó grandes pérdidas en tabacaleros

Por Radio Salta, Darío Raposo, presidente de la delegación Chicoana de la Cámara de Tabaco de Salta habló sobre las consecuencias de la tormenta que ayer a la tarde afectó a numerosos productores de la zona.

Salta Hoy

28 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

“Las fincas más afectadas son las ubicadas en La Viña, Ampascachi y Coronel Moldes, es decir Finca San Antonio, El Bañado, Simbolar y Las Moras, entre otras.

“El granizo genera muchas complicaciones para el sector, algunos tabacaleros me dijeron que van a rastrillar luego de lo que pasó ayer”, dijo Raposo.

