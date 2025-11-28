Chicoana: Granizada provocó grandes pérdidas en tabacaleros

“Las fincas más afectadas son las ubicadas en La Viña, Ampascachi y Coronel Moldes, es decir Finca San Antonio, El Bañado, Simbolar y Las Moras, entre otras.

“El granizo genera muchas complicaciones para el sector, algunos tabacaleros me dijeron que van a rastrillar luego de lo que pasó ayer”, dijo Raposo.