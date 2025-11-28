Rutas Nacionales 68 y 40 afectadas por la tormenta: Hay trabajos de remoción en curso
La Dirección Nacional de Vialidad informó sobre las rutas afectadas por el temporal de este jueves.
Salta Hoy
28 / 11 / 2025
Las lluvias impactaron el Valle de Lerma y parte del Valle Calchaquí.
Los trabajos de remoción se realizan en la RN 68 donde el agua interrumpió el tránsito por dos horas y en la RN 40 por el desborde del río Yacochuya.
En ambas rutas hubo cortes momentáneos, pero se restableció la transitabilidad.
Las autoridades solicitan a los conductores seguir las indicaciones y circular con la debida precaución.