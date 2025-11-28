 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Orán: Cuatro imputados por comercialización de drogas, entre ellos una mujer de 77 años

La medida se llevó a cabo tras corroborarse que adquirían, fraccionaban y vendían sustancias ilegales en el domicilio investigado, incluyendo la participación de un menor de edad en las transacciones.

Salta Hoy

28 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Durante la requisa, la mujer apodada “la abuelita” tenía escondidos varios envoltorios de droga entre sus prendas íntimas.

En el domicilio también se secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, dinero en efectivo, elementos para fraccionar la droga y teléfonos celulares.

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO