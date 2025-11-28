Orán: Cuatro imputados por comercialización de drogas, entre ellos una mujer de 77 años
La medida se llevó a cabo tras corroborarse que adquirían, fraccionaban y vendían sustancias ilegales en el domicilio investigado, incluyendo la participación de un menor de edad en las transacciones.
28 / 11 / 2025
Durante la requisa, la mujer apodada “la abuelita” tenía escondidos varios envoltorios de droga entre sus prendas íntimas.
En el domicilio también se secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, dinero en efectivo, elementos para fraccionar la droga y teléfonos celulares.