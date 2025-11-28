B° El Huaico: Un conductor ebrio chocó con la rotonda de la avenida Democracia y escapó

[Imagen ilustrativa]

Esta mañana, a las 5:30, un automóvil marca Citroen chocó contra la rotonda de acceso en la avenida Democracia, cerca de una dependencia policial.

El conductor, un hombre mayor de edad, no quiso esperar la intervención de los policías y se marchó del lugar.

Los uniformados lo siguieron hasta su casa, que estaba cerca.

Al llegar, el hombre aseguró que no estaba herido y no necesitaba ayuda.

Los agentes de la dirección de Seguridad Vial, le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó 1,71 gramos de alcohol en sangre.

Finalmente, fue multado y se le retuvo la licencia de conducir.

Cuando logró estar en mejores condiciones pudo regresar a su casa.