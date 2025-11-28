 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

B° El Huaico: Un conductor ebrio chocó con la rotonda de la avenida Democracia y escapó

La policía lo siguió hasta su casa donde constataron que el hombre mayor de edad tenía 1,7 gramos de alcohol en sangre.

Salta Hoy

28 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Esta mañana, a las 5:30, un automóvil marca Citroen chocó contra la rotonda de acceso en la avenida Democracia, cerca de una dependencia policial. 

El conductor, un hombre mayor de edad, no quiso esperar la intervención de los policías y se marchó del lugar. 

Los uniformados lo siguieron hasta su casa, que estaba cerca. 

Al llegar, el hombre aseguró que no estaba herido y no necesitaba ayuda. 

Los agentes de la dirección de Seguridad Vial, le realizaron el test de alcoholemia, que arrojó 1,71 gramos de alcohol en sangre. 

Finalmente, fue multado y se le retuvo la licencia de conducir. 

Cuando logró estar en mejores condiciones pudo regresar a su casa. 

 

