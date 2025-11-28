Encuentro con el mate como protagonista
La tradicional infusión será el motivo central del encuentro denominado “ArriMate” que se desarrollará el próximo domingo desde las 17 horas en Plaza España.
Salta Hoy
28 / 11 / 2025
Asi lo comentó Fernando Garcia, coordinador del Ente de Turismo de Capital.
El funcionario dijo que el anterior encuentro de “ArriMate” obtuvo muy buenas respuestas de parte del público.
“Esto nos permitió ampliar la cartelera de artistas y buscar un lugar más amplio para la realización de la Feria”, expresó.