 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Encuentro con el mate como protagonista

La tradicional infusión será el motivo central del encuentro denominado “ArriMate” que se desarrollará el próximo domingo desde las 17 horas en Plaza España.

Salta Hoy

28 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Asi lo comentó Fernando Garcia, coordinador del Ente de Turismo de Capital.

El funcionario dijo que el anterior encuentro de “ArriMate” obtuvo muy buenas respuestas de parte del público.

“Esto nos permitió ampliar la cartelera de artistas y buscar un lugar más amplio para la realización de la Feria”, expresó. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO