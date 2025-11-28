Habrá cremación gratuita en Salta

Se sancionó una Ordenanza que establece un servicio gratuito opcional de cremación para personas carentes de recursos, que funcionará a través de la Dirección de Servicios Fúnebres dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

La medida se implementará de manera progresiva según la capacidad operativa y presupuestaria del municipio, dijo el concejal Juan Pablo Linares, autor del proyecto aprobado.

Linares expresó que se solicitará certificado de carencia de recursos emitido por la policía: “Además se pedirá información a la ANSES para saber si la persona cobra beneficios o subsidios”, dijo.

El edil indicó que el ejecutivo municipal será el encargado de llamar a licitación por el servicio de cremación.