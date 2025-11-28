 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Habrá cremación gratuita en Salta

Está destinado a personas de escasos recursos con domicilio en Capital.

Salta Hoy

28 / 11 / 2025

 

Se sancionó una Ordenanza que establece un servicio gratuito opcional de cremación para personas carentes de recursos, que funcionará a través de la Dirección de Servicios Fúnebres dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. 

La medida se implementará de manera progresiva según la capacidad operativa y presupuestaria del municipio, dijo el concejal Juan Pablo Linares, autor del proyecto aprobado.

Linares expresó que se solicitará certificado de carencia de recursos emitido por la policía: “Además se pedirá información a la ANSES para saber si la persona cobra  beneficios o subsidios”, dijo.

El edil indicó que el ejecutivo municipal  será el encargado de llamar a licitación por el servicio de cremación.

 

AM840

FM96.9

