EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Gendarmes enfrentaron a narcotraficantes y lograron incautar 431 kilos de cocaína

En el marco del Plan Güemes, el operativo se realizó en la localidad fronteriza de Aguas Blancas en una zona de densa vegetación durante la noche.

Salta Hoy

28 / 11 / 2025

 

Los efectivos del Escuadrón 20 “Orán” detectaron movimientos extraños en el monte. 

Al acercarse, los sospechosos comenzaron a hacer disparos de arma de fuego y el ataque fue repelido por los uniformados con municiones antitumulto.

Detuvieron a un hombre, mientras que el resto del grupo logró escapar por la espesura del monte y dejaron los bultos. 

Se encontraron 19 bultos con 410 paquetes de cocaína, que pesaban algo más de 431 kilos. 

La Fiscalía Federal de Orán intervino en el caso y ordenó el decomiso de la droga y la detención de uno de los involucrados.

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

