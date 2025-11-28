Gendarmes enfrentaron a narcotraficantes y lograron incautar 431 kilos de cocaína
En el marco del Plan Güemes, el operativo se realizó en la localidad fronteriza de Aguas Blancas en una zona de densa vegetación durante la noche.
Salta Hoy
28 / 11 / 2025
Los efectivos del Escuadrón 20 “Orán” detectaron movimientos extraños en el monte.
Al acercarse, los sospechosos comenzaron a hacer disparos de arma de fuego y el ataque fue repelido por los uniformados con municiones antitumulto.
Detuvieron a un hombre, mientras que el resto del grupo logró escapar por la espesura del monte y dejaron los bultos.
Se encontraron 19 bultos con 410 paquetes de cocaína, que pesaban algo más de 431 kilos.
La Fiscalía Federal de Orán intervino en el caso y ordenó el decomiso de la droga y la detención de uno de los involucrados.