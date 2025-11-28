Gendarmes enfrentaron a narcotraficantes y lograron incautar 431 kilos de cocaína

Los efectivos del Escuadrón 20 “Orán” detectaron movimientos extraños en el monte.

Al acercarse, los sospechosos comenzaron a hacer disparos de arma de fuego y el ataque fue repelido por los uniformados con municiones antitumulto.

Detuvieron a un hombre, mientras que el resto del grupo logró escapar por la espesura del monte y dejaron los bultos.

Se encontraron 19 bultos con 410 paquetes de cocaína, que pesaban algo más de 431 kilos.

La Fiscalía Federal de Orán intervino en el caso y ordenó el decomiso de la droga y la detención de uno de los involucrados.