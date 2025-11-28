 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Se esperan tormentas fuertes para esta noche con posible caída de granizo

Afectará el centro de la provincia. Además para la región pronostican calor extremo con temperaturas superiores a los 37 grados.

Salta Hoy

28 / 11 / 2025

 

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta nivel amarillo para los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas y La Viña. 

También zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate. 

El alerta por tormentas fuertes se extiende a la zona de valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Pueden estar acompañadas de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm. 

A todo esto también está vigente un alerta temprana por calor extremo y temperaturas máximas que pueden superar los 37 grados. 

Comprende los Valles Calchaquíes, Valle de Lerma y los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera. 

También en la zona de Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. 

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  +54 387-424-6222

