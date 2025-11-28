Se esperan tormentas fuertes para esta noche con posible caída de granizo
Afectará el centro de la provincia. Además para la región pronostican calor extremo con temperaturas superiores a los 37 grados.
Salta Hoy
28 / 11 / 2025
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta nivel amarillo para los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas y La Viña.
También zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.
El alerta por tormentas fuertes se extiende a la zona de valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Pueden estar acompañadas de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm.
A todo esto también está vigente un alerta temprana por calor extremo y temperaturas máximas que pueden superar los 37 grados.
Comprende los Valles Calchaquíes, Valle de Lerma y los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.
También en la zona de Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.