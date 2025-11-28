Corte de agua y baja presión en el centro y barrios de la zona oeste

Detalló que los barrios afectados son Centro, San Cayetano, El Rosedal, 25 de Mayo, Vélez Sarsfield, El Carmen, Libertador, Villa San Antonio, y Don Bosco.

También Villa Cristina, Villa Chartas, Calixto Gauna, Campo Caseros, San Martín, Santa Victoria, Asentamiento Alta Tensión, Hernando de Lerma, y Agua y Energía.

La empresa recordó a los usuarios que mientras dure el corte estará disponible la entrega de agua con camiones cisterna.

Por reclamos o consultas comunicarse al 0800 88 88 2482 o por WhatsApp al 3875 838387.



