Corte de agua y baja presión en el centro y barrios de la zona oeste
La afectación extraordinaria en el servicio de agua potable será hasta el mediodía de hoy por la instalación de un nuevo hidrante, informó Aguas del Norte.
Salta Hoy
28 / 11 / 2025
VER GALERÍA
Detalló que los barrios afectados son Centro, San Cayetano, El Rosedal, 25 de Mayo, Vélez Sarsfield, El Carmen, Libertador, Villa San Antonio, y Don Bosco.
También Villa Cristina, Villa Chartas, Calixto Gauna, Campo Caseros, San Martín, Santa Victoria, Asentamiento Alta Tensión, Hernando de Lerma, y Agua y Energía.
La empresa recordó a los usuarios que mientras dure el corte estará disponible la entrega de agua con camiones cisterna.
Por reclamos o consultas comunicarse al 0800 88 88 2482 o por WhatsApp al 3875 838387.