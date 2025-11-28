 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Corte de agua y baja presión en el centro y barrios de la zona oeste

La afectación extraordinaria en el servicio de agua potable será hasta el mediodía de hoy por la instalación de un nuevo hidrante, informó Aguas del Norte.

Salta Hoy

28 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Detalló que los barrios afectados son Centro, San Cayetano, El Rosedal, 25 de Mayo, Vélez Sarsfield, El Carmen, Libertador, Villa San Antonio, y Don Bosco. 

También Villa Cristina, Villa Chartas, Calixto Gauna, Campo Caseros, San Martín, Santa Victoria, Asentamiento Alta Tensión, Hernando de Lerma, y Agua y Energía. 

La empresa recordó a los usuarios que mientras dure el corte estará disponible la entrega de agua con camiones cisterna. 

Por reclamos o consultas comunicarse al 0800 88 88 2482 o por WhatsApp al 3875 838387.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO