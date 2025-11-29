Choque en la Circunvalación Oeste: un auto impactó contra un camión

La Circunvalación Oeste volvió a registrar otro siniestro vial este martes, esta vez a unos 300 metros del cruce con la ruta nacional 51, en inmediaciones de San Luis. Un Peugeot 306 azul y un camión remolque protagonizaron la colisión que, según las primeras informaciones, dejó daños materiales de consideración.

De acuerdo con datos preliminares, el automóvil -que circulaba en sentido oeste-este- habría impactado contra el camión, generando un fuerte daño en su parte frontal. Por el momento, no se confirmó si el conductor del Peugeot sufrió lesiones, aunque imágenes tomadas por automovilistas muestran el vehículo con el frente completamente destruido.

La Policía Vial intervino para ordenar el tránsito y reunir las primeras precisiones sobre lo ocurrido. Las causas del choque aún se investigan y resta realizar las pruebas de alcoholemia a los conductores involucrados, indicaron fuentes vinculadas al operativo