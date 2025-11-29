 imagen

EN VIVO 14:00 a 16:00 HRS

"A Lo Nuestro"

Conducción: Isabel Alonso

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Choque en la Circunvalación Oeste: un auto impactó contra un camión

El incidente ocurrió a pocos metros del acceso a la ruta nacional 51, en inmediaciones de San Luis.

Salta Hoy

29 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Circunvalación Oeste volvió a registrar otro siniestro vial este martes, esta vez a unos 300 metros del cruce con la ruta nacional 51, en inmediaciones de San Luis. Un Peugeot 306 azul y un camión remolque protagonizaron la colisión que, según las primeras informaciones, dejó daños materiales de consideración.

De acuerdo con datos preliminares, el automóvil -que circulaba en sentido oeste-este- habría impactado contra el camión, generando un fuerte daño en su parte frontal. Por el momento, no se confirmó si el conductor del Peugeot sufrió lesiones, aunque imágenes tomadas por automovilistas muestran el vehículo con el frente completamente destruido.

La Policía Vial intervino para ordenar el tránsito y reunir las primeras precisiones sobre lo ocurrido. Las causas del choque aún se investigan y resta realizar las pruebas de alcoholemia a los conductores involucrados, indicaron fuentes vinculadas al operativo

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO