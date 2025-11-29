Rige alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a amplias zonas de la provincia entre las 18:00 y las 00 de este sábado. El fenómeno incluye tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con la posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Los sectores alcanzados comprenden:

Valles:

Cachi

Cafayate

Chicoana

La Caldera

La Poma

Molinos

Rosario de Lerma

San Carlos

Zonas bajas y Capital:

Ciudad de Salta

Cerrillos

Guachipas

La Viña

Zona baja de Chicoana

Zona baja de La Caldera

Zona baja de Rosario de Lerma

Regiones de Pre Puna:

Iruya

Orán

Santa Victoria

Según el SMN, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual