 imagen

EN VIVO 14:00 a 16:00 HRS

"A Lo Nuestro"

Conducción: Isabel Alonso

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Toda la programación

Rige alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Salta

Según el SMN, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 20 y 40 milímetros.

Salta Hoy

29 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a amplias zonas de la provincia entre las 18:00 y las 00 de este sábado. El fenómeno incluye tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con la posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Los sectores alcanzados comprenden:

Valles:

  • Cachi

  • Cafayate

  • Chicoana

  • La Caldera

  • La Poma

  • Molinos

  • Rosario de Lerma

  • San Carlos

Zonas bajas y Capital:

  • Ciudad de Salta

  • Cerrillos

  • Guachipas

  • La Viña

  • Zona baja de Chicoana

  • Zona baja de La Caldera

  • Zona baja de Rosario de Lerma

Regiones de Pre Puna:

  • Iruya

  • Orán

  • Santa Victoria

Según el SMN, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO