Rige alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia de Salta
Según el SMN, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 20 y 40 milímetros.
Salta Hoy
29 / 11 / 2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a amplias zonas de la provincia entre las 18:00 y las 00 de este sábado. El fenómeno incluye tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con la posibilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Los sectores alcanzados comprenden:
Valles:
-
Cachi
-
Cafayate
-
Chicoana
-
La Caldera
-
La Poma
-
Molinos
-
Rosario de Lerma
-
San Carlos
Zonas bajas y Capital:
-
Ciudad de Salta
-
Cerrillos
-
Guachipas
-
La Viña
-
Zona baja de Chicoana
-
Zona baja de La Caldera
-
Zona baja de Rosario de Lerma
Regiones de Pre Puna:
-
Iruya
-
Orán
-
Santa Victoria
Según el SMN, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores de manera puntual