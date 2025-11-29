Buscan a Maximiliano Schanz Arrudi, desaparecido desde el viernes en Santa Ana II

La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Maximiliano Javier Schanz Arrudi, de 43 años, quien se ausentó de su hogar en barrio Ampliación Santa Ana II el pasado viernes y desde entonces no se tiene noticias de él. La investigación está bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3.

La denuncia fue radicada por sus familiares en la Comisaría Tercera, lo que permitió que áreas operativas y de investigación comenzaran de inmediato los procedimientos correspondientes: rastrillajes en distintos puntos de la ciudad, relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y verificación de posibles recorridos.

Características físicas y vestimenta

Según el informe oficial, Schanz Arrudi es:

De contextura delgada

Tez blanca

Calvo parcial

Aproximadamente 1,85 metros de altura

Posee un tatuaje del rostro de Che Guevara en el brazo izquierdo

Al momento de su ausencia vestía pantalón azul y una remera celeste de mangas largas.

Cómo aportar información

Las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad. Cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar determinante para avanzar en la búsqueda.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse con: