EN VIVO 14:00 a 16:00 HRS

"A Lo Nuestro"

Conducción: Isabel Alonso

PROX. 16:00 a 17:30 HRS

 

Sin extremos

Magazine de entretenimiento 

PROX. 17:30 a 19:00 HRS

 

Artes y Oficios

Programa de formación profesional

PROX. 19:00 a 20:30 HRS

 

Buenas noches en Tango

Leticia Visich

PROX. 20:30 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Un espacio para la memoria, el mejor relato de la historia y las costumbres de nuestra Salta, amenizado con la mejor música folclórica.  

 

Buscan a Maximiliano Schanz Arrudi, desaparecido desde el viernes en Santa Ana II

La denuncia fue radicada por sus familiares en la Comisaría Tercera.

Salta Hoy

29 / 11 / 2025

 

La Policía de Salta activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Maximiliano Javier Schanz Arrudi, de 43 años, quien se ausentó de su hogar en barrio Ampliación Santa Ana II el pasado viernes y desde entonces no se tiene noticias de él. La investigación está bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3.

La denuncia fue radicada por sus familiares en la Comisaría Tercera, lo que permitió que áreas operativas y de investigación comenzaran de inmediato los procedimientos correspondientes: rastrillajes en distintos puntos de la ciudad, relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y verificación de posibles recorridos.

Características físicas y vestimenta

Según el informe oficial, Schanz Arrudi es:

  • De contextura delgada

  • Tez blanca

  • Calvo parcial

  • Aproximadamente 1,85 metros de altura

  • Posee un tatuaje del rostro de Che Guevara en el brazo izquierdo

Al momento de su ausencia vestía pantalón azul y una remera celeste de mangas largas.

Cómo aportar información

Las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad. Cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar determinante para avanzar en la búsqueda.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse con:

  • Sistema de Emergencias 911

  • Comisaría 3: 3874574731

  • O acercarse a la dependencia policial más cercana

