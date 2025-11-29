Orán: rectificación oficial sobre el caso del joven baleado en barrio 11 de Septiembre

La madrugada del sábado en San Ramón de la Nueva Orán estuvo marcada por la confusión y la preocupación vecinal, luego de que circulara la versión de que un joven había sido asesinado de un disparo en el barrio 11 de Septiembre. Sin embargo, horas después, la Policía de Salta desmintió esa información y confirmó que el muchacho no falleció, sino que sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, sin riesgo de vida.

El episodio ocurrió alrededor de la 1.30 en calle Alvarado al 1600, cuando vecinos escucharon un disparo y alertaron al 911. Al llegar al lugar, los policías encontraron al joven herido y solicitaron asistencia médica, mientras acordonaban la zona para resguardar posibles evidencias.

En medio del desconcierto, algunos medios locales difundieron esa primera interpretación vecinal, lo que amplificó la alarma en redes sociales. No obstante, la aclaración oficial llegó más tarde: