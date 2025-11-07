Un chico de 14 años sufrió fractura de fémur tras chocar su moto contra un árbol
El menor se encuentra internado en El Galpón. El accidente ocurrió en los primeros minutos de hoy en calle San Martín, al final del barrio Victoria, de esa localidad del departamento Metán.
Salta Hoy
Un testigo alertó a las autoridades al ver cómo el joven perdió el control de la motocicleta que conducía e impactó contra un árbol.
Al llegar al lugar, la policía y una ambulancia, fue trasladado al hospital local, donde se le diagnosticó fractura de fémur.
Los médicos evalúan la posibilidad de derivarlo al Hospital Materno infantil de esta capital.