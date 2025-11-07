Un chico de 14 años sufrió fractura de fémur tras chocar su moto contra un árbol

Un testigo alertó a las autoridades al ver cómo el joven perdió el control de la motocicleta que conducía e impactó contra un árbol.

Al llegar al lugar, la policía y una ambulancia, fue trasladado al hospital local, donde se le diagnosticó fractura de fémur.

Los médicos evalúan la posibilidad de derivarlo al Hospital Materno infantil de esta capital.



