Homicidio en Tartagal: Una discusión familiar terminó en tragedia

Ocurrió hoy en horas de la madrugada en calle Suipacha, de barrio Santa Rita, de la ciudad norteña.

Una discusión entre familiares, acompañada de bebidas alcohólicas, escaló a un ataque con un arma blanca, aparentemente un cuchillo.

El principal sospechoso, un joven de 29 años y sobrino de la mujer del fallecido, se encuentra detenido a disposición de la justicia.

La investigación determinará las causas exactas de la pelea que terminó en este fatal desenlace.

La justicia ordenó el traslado del cuerpo a Orán para la realización de la autopsia, mientras el acusado será imputado en las próximas horas.



