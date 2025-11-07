Homicidio en Tartagal: Una discusión familiar terminó en tragedia
Un hombre de 38 años fue asesinado en una reunión familiar.
Salta Hoy
07 / 11 / 2025
[Imagen ilustrativa]
Ocurrió hoy en horas de la madrugada en calle Suipacha, de barrio Santa Rita, de la ciudad norteña.
Una discusión entre familiares, acompañada de bebidas alcohólicas, escaló a un ataque con un arma blanca, aparentemente un cuchillo.
El principal sospechoso, un joven de 29 años y sobrino de la mujer del fallecido, se encuentra detenido a disposición de la justicia.
La investigación determinará las causas exactas de la pelea que terminó en este fatal desenlace.
La justicia ordenó el traslado del cuerpo a Orán para la realización de la autopsia, mientras el acusado será imputado en las próximas horas.