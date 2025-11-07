 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Homicidio en Tartagal: Una discusión familiar terminó en tragedia

Un hombre de 38 años fue asesinado en una reunión familiar.

Salta Hoy

07 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Imagen ilustrativa]

Ocurrió hoy en horas de la madrugada en calle Suipacha, de barrio Santa Rita, de la ciudad norteña. 

Una discusión entre familiares, acompañada de bebidas alcohólicas, escaló a un ataque con un arma blanca, aparentemente un cuchillo. 

El principal sospechoso, un joven de 29 años y sobrino de la mujer del fallecido, se encuentra detenido a disposición de la justicia. 

La investigación determinará las causas exactas de la pelea que terminó en este fatal desenlace. 

La justicia ordenó el traslado del cuerpo a Orán para la realización de la autopsia, mientras el acusado será imputado en las próximas horas.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO