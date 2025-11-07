La importancia del manejo de los espacios

“Senseful Design y neuroarquitectura en los desarrollos”, es el título de la charla que brindará la arquitecta Claudia Faena el jueves 13 de noviembre.

“Senseful design define la relación que existe entre la energía de los espacios y su efecto sobre la biología de las personas que lo habitan. Lo que se consigue a través de incorporar arte (desde cuadros a murales), sumar la naturaleza, la proyección de la luz, la elección de los materiales y el uso del color entre otros métodos”, indicó Faena.

Faena dijo que el principio del feng shui es comenzar por cambiar de lugar los muebles para hacer que la energía fluya favorablemente para los moradores de la vivienda.

Indicó que el principio básico de la buena energía en los lugares es la limpieza y el orden.

“Cuando más avanza la tecnología, nos damos cuenta que los seres humanos necesitamos estar cerca y por eso debemos diseñar lugares donde podamos convivir armónicamente”, expresó la arquitecta.

Y mencionó la importancia de la mejora en la belleza general de los espacios comunes y públicos para potenciar la calidad de vida de los habitantes.

“Se comprobó que las ciudades cuanto más lindas son tienen menos hechos violentos”, comentó.