Vecinos y turistas disfrutarán del Oktober Fest este sábado

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, acompañó el lanzamiento del Oktober Fest 2025, realizado en la cervecería Aires de Calabria, donde se anunció oficialmente la nueva edición del festival.

En este marco, el Ente de Turismo declaró la actividad de interés turístico municipal por su aporte a la promoción de la gastronomía local y al fortalecimiento de la oferta cultural y recreativa de la ciudad.

El Oktober Fest se llevará adelante el sábado 8 de noviembre, desde las 20 hs, en el Paseo Ameghino (Ameghino y Balcarce), con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con música en vivo, stands de cervecerías artesanales, propuestas gastronómicas y un espacio ideal para disfrutar en familia o con amigos.