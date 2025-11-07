Hospitales abarrotados: “Hay demoras de 5 horas para la atención de emergencias”

Por otro lado, confirmó que Salud llegó a un acuerdo con los anestesistas.

Luego de varias semanas se conflicto entre las parte por el valor de los sueldos, el Gobierno anticipó que se llegó a un acuerdo.

“Tenemos muy buen diálogo,acordamos en congelar los salarios hasta fin de año como residentes“, dijo el ministro Mangione.

Comentó que los hospitales además se enfrentan con otro grave problema que es la falta de camas.

“Por ello estamos redistribuyendo pacientes crónicos para habilitar más lugares”, expresó.

El funcionario anticipó que se está construyendo una guardia nueva en el Hospital Señor del Milagro.

“Se estaba cayendo y ahora está quedando muy linda”, indicó.

Finalmente el Ministro de Salud confirmó que presentó su renuncia al gobernador Gustavo Sáenz.