8 años después: El juicio por el femicidio de Jimena Salas se encuentra en su etapa final
Esta tarde se conocerá el fallo de la justicia. El crimen ocurrió el 27 de enero de 2017 en su casa de la localidad de Vaqueros.
Salta Hoy
07 / 11 / 2025
La audiencia de hoy dio inicio a las 8:30 y se centró en los alegatos finales, donde la fiscal penal Mónica Poma defendió la postura de la Unidad Fiscal ante los planteos de la defensa.
Después de las réplicas y dúplicas, los acusados, los hermanos Adrián y Damián Saavedra, tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal, con Damián pidiendo justicia y negando su implicación en el crimen.
La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta las 16:00, momento en que se espera que la Justicia emita su fallo, cerrando un caso que conmocionó a la provincia durante más de ocho años.