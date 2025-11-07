 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

8 años después: El juicio por el femicidio de Jimena Salas se encuentra en su etapa final

Esta tarde se conocerá el fallo de la justicia. El crimen ocurrió el 27 de enero de 2017 en su casa de la localidad de Vaqueros.

Salta Hoy

07 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La audiencia de hoy dio inicio a las 8:30 y se centró en los alegatos finales, donde la fiscal penal Mónica Poma defendió la postura de la Unidad Fiscal ante los planteos de la defensa. 

Después de las réplicas y dúplicas, los acusados, los hermanos Adrián y Damián Saavedra, tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal, con Damián pidiendo justicia y negando su implicación en el crimen. 

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta las 16:00, momento en que se espera que la Justicia emita su fallo, cerrando un caso que conmocionó a la provincia durante más de ocho años.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO