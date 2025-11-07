8 años después: El juicio por el femicidio de Jimena Salas se encuentra en su etapa final

La audiencia de hoy dio inicio a las 8:30 y se centró en los alegatos finales, donde la fiscal penal Mónica Poma defendió la postura de la Unidad Fiscal ante los planteos de la defensa.

Después de las réplicas y dúplicas, los acusados, los hermanos Adrián y Damián Saavedra, tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal, con Damián pidiendo justicia y negando su implicación en el crimen.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta las 16:00, momento en que se espera que la Justicia emita su fallo, cerrando un caso que conmocionó a la provincia durante más de ocho años.