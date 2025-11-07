 imagen

Molinos: Padres y alumnos protestan por el traslado de un docente

Se trata de un profesor que tuvo un hecho de violencia física con un alumno y fue trasladado por orden del Ministerio de Educación.

Salta Hoy

07 / 11 / 2025

 

“El docente le dio un leve tirón de orejas a un alumno, luego le pidió disculpas a él y a sus padres”, dijo el periodista Gustavo Guaymás por Radio Salta.

Guaymás comentó que los vecinos de Molinos consideran que el traslado del docente que tiene 24 años de antigüedad es un hecho erróneo e injusto.

Agregó que la comunidad educativa a modo de protesta no permitió el ingreso de alumnos y docentes al establecimiento.

