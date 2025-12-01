Maniobra fatal: Un motociclista murió esta madrugada en la zona urbana de Cerrillos
El accidente entre un camión de áridos y una motocicleta se produjo hoy alrededor de las 6:00 en la Ruta Nacional 68, a la altura de la Escuela de Villa Los Tarcos.
[Foto gentileza diario El Tribuno]
La moto se cruzó de carril e impactó con el camión que se desplazaba en sentido contrario, según dijeron testigos.
La justicia espera el resultado de las pericias que realizó criminalística.
El motociclista fallecido todavía no había sido identificado.
Se trata de la primera víctima del mes de diciembre en accidentes de tránsito en la provincia.