 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Maniobra fatal: Un motociclista murió esta madrugada en la zona urbana de Cerrillos

El accidente entre un camión de áridos y una motocicleta se produjo hoy alrededor de las 6:00 en la Ruta Nacional 68, a la altura de la Escuela de Villa Los Tarcos.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

La moto se cruzó de carril e impactó con el camión que se desplazaba en sentido contrario, según dijeron testigos. 

La justicia espera el resultado de las pericias que realizó criminalística. 

El motociclista fallecido todavía no había sido identificado. 

Se trata de la primera víctima del mes de diciembre en accidentes de tránsito en la provincia. 

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO