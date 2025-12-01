Una mujer será juzgada por prenderle fuego a su pareja
Está acusada de haber rociado con alcohol y prendido fuego al hombre con el que mantenía una relación de pareja, poniendo en riesgo su vida. Ocurrió en noviembre de 2024 en la zona macrocentro de la ciudad.
01 / 12 / 2025
En noviembre de 2024, un hombre de 38 años fue ingresado al hospital San Bernardo con graves quemaduras en el rostro y la parte superior del cuerpo. El hombre se salvó milagrosamente.
La mujer de 31 años llega al juicio como autora del delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y ensañamiento. La audiencia será presidida por el juez Leonardo Feans y está previsto que se extienda hasta el próximo miércoles.