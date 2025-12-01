 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Una mujer será juzgada por prenderle fuego a su pareja

Está acusada de haber rociado con alcohol y prendido fuego al hombre con el que mantenía una relación de pareja, poniendo en riesgo su vida. Ocurrió en noviembre de 2024 en la zona macrocentro de la ciudad.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En noviembre de 2024, un hombre de 38 años fue ingresado al hospital San Bernardo con graves quemaduras en el rostro y la parte superior del cuerpo. El hombre se salvó milagrosamente. 

La mujer de 31 años llega al juicio como autora del delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja y ensañamiento. La audiencia será presidida por el juez Leonardo Feans y está previsto que se extienda hasta el próximo miércoles.

 

