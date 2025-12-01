Municipios: 16 familias de El Tala afectadas por un intenso temporal
La lluvia acompañada por granizo y viento castigó el municipio sureño dejando 16 familias afectadas. Además de El Tala, cuatro familias de Rosario de la Frontera sufrieron las consecuencias de las inclemencias climáticas el sábado último.
01 / 12 / 2025
Daniel Ponce, jefe comunal de El Tala, aseguró que “no había registros de una tormenta de estas características en la zona” e hizo mención a la asistencia enviada por parte el gobierno provincial.