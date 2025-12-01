 imagen

Municipios: 16 familias de El Tala afectadas por un intenso temporal

La lluvia acompañada por granizo y viento castigó el municipio sureño dejando 16 familias afectadas. Además de El Tala, cuatro familias de Rosario de la Frontera sufrieron las consecuencias de las inclemencias climáticas el sábado último.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

Daniel Ponce, jefe comunal de El Tala, aseguró que “no había registros de una tormenta de estas características en la zona” e hizo mención a la asistencia enviada por parte el gobierno provincial.

 

