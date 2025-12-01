“Se espera una temporada poco predictible”
El especialista en agroclimatología, Ing. Eduardo Sierra, dijo en el programa “Claves del Campo” que “la circulación irregular del aire da mucha inestabilidad en el clima e impide que se pueda anticipar el estado del tiempo día por día como en otras ocasiones”.
01 / 12 / 2025
Sin embargo, anticipó una fuerte tormenta con granizo para el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María: “Podría ser un poco antes o un poco después del 8 ese temporal”.