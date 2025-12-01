 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Se espera una temporada poco predictible”

El especialista en agroclimatología, Ing. Eduardo Sierra, dijo en el programa “Claves del Campo” que “la circulación irregular del aire da mucha inestabilidad en el clima e impide que se pueda anticipar el estado del tiempo día por día como en otras ocasiones”.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Sin embargo, anticipó una fuerte tormenta con granizo para el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María: “Podría ser un poco antes o un poco después del 8 ese temporal”. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO