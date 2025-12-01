 imagen

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Descuentos especiales para veranear en Salta

“Código ReSalta” brinda más de 70 beneficios y la incorporación de una aerolínea por primera vez para potenciar los viajes a Salta.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

La plataforma ofrece descuentos, 2x1 y propuestas especiales en distintos servicios turísticos, desde alojamientos y gastronomía hasta excursiones y actividades culturales.

Por primera vez, una aerolínea nacional se suma al programa; FlyBondi acompaña esta edición con beneficios exclusivos, lo que marca un hito dentro de las estrategias de promoción turística de Salta.

Activar el botón “Código Promocional” en el buscador de vuelos. Ingresar el código correspondiente a la promoción.

El programa apunta a tentar a turistas nacionales y extranjeros como estos dos amigos rusos con quienes dialogó Radio Salta el fin de semana que pasó. 

 

