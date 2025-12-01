Descuentos especiales para veranear en Salta

La plataforma ofrece descuentos, 2x1 y propuestas especiales en distintos servicios turísticos, desde alojamientos y gastronomía hasta excursiones y actividades culturales.

Por primera vez, una aerolínea nacional se suma al programa; FlyBondi acompaña esta edición con beneficios exclusivos, lo que marca un hito dentro de las estrategias de promoción turística de Salta.

Activar el botón “Código Promocional” en el buscador de vuelos. Ingresar el código correspondiente a la promoción.

El programa apunta a tentar a turistas nacionales y extranjeros como estos dos amigos rusos con quienes dialogó Radio Salta el fin de semana que pasó.