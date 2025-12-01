Quería renunciar a su trabajo, preguntó a la IA y ahora no puede reclamar indemnización

Se trata de un ejemplo más de la IA mal utilizada o cuando se intenta reemplazar al consejo profesional calificado.

El caso fue atendido por CODELCO y dado a conocer en el programa “Control Ciudadano” esta mañana.

“La IA no reemplaza al asesoramiento de un especialista” aclaró la abogada Azucena Dorado, colaboradora del Comité de Defensa del Consumidor (Codelco).

La especialista comentó que hay tres formas de desvinculación laboral: la renuncia, el despido sin causa y despido con justa causa.

“No hay que confiarse tanto en Google o en la Inteligencia Artificial porque no lo saben todo”, aclaró Dorado.