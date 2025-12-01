 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

IA: Hoy presentaron al asistente inteligente del Ente Regulador

Se llama “Vicente” y promete transformar la atención ciudadana y facilitar la gestión de trámites vinculados a los servicios de agua, luz y cloacas.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Funcionará como un canal directo de asistencia, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, tanto en la página web del organismo como a través del número de WhatsApp 387 634 7400.

Según explicó el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (Enresp), Carlos Saravia, la herramienta incorpora información de las bases de datos de las empresas prestatarias, lo que permitirá a los usuarios consultar el estado real y actualizado de sus reclamos.

"Este sistema es mucho más amigable y suma toda la información de archivos de las empresas. Usted puede chequear el avance de un reclamo, verificar si venció el plazo de respuesta y nosotros podemos intervenir para revisar las actuaciones", explicó Saravia.

El acceso a "Vicente" estará disponible mediante web, WhatsApp y cartelería urbana con códigos QR distribuidos en escuelas, hospitales, comisarías y paradores.

“Los usuarios podrán enviar fotografías y videos”, recordó Saravia.

 

