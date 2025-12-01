IA: Hoy presentaron al asistente inteligente del Ente Regulador

Funcionará como un canal directo de asistencia, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, tanto en la página web del organismo como a través del número de WhatsApp 387 634 7400.

Según explicó el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (Enresp), Carlos Saravia, la herramienta incorpora información de las bases de datos de las empresas prestatarias, lo que permitirá a los usuarios consultar el estado real y actualizado de sus reclamos.

"Este sistema es mucho más amigable y suma toda la información de archivos de las empresas. Usted puede chequear el avance de un reclamo, verificar si venció el plazo de respuesta y nosotros podemos intervenir para revisar las actuaciones", explicó Saravia.

El acceso a "Vicente" estará disponible mediante web, WhatsApp y cartelería urbana con códigos QR distribuidos en escuelas, hospitales, comisarías y paradores.

“Los usuarios podrán enviar fotografías y videos”, recordó Saravia.