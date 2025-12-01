Concientizan sobre la importancia de realizarse la prueba de VIH
En el Día Mundial de lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, recuerdan que en cualquier hospital se pueden realizar gratuitamente este tipo de pruebas.
01 / 12 / 2025
Así lo dijo el médico Milton Décima, jefe del Servicio de Infectología del Hospital del Milagro.
El profesional recordó que el VIH es una enfermedad que no produce síntomas, por ello es muy importante realizarse de forma habitual este tipo de pruebas.