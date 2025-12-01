 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Concientizan sobre la importancia de realizarse la prueba de VIH

En el Día Mundial de lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, recuerdan que en cualquier hospital se pueden realizar gratuitamente este tipo de pruebas.

Salta Hoy

01 / 12 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Así lo dijo el médico Milton Décima, jefe del Servicio de Infectología del Hospital del Milagro.

El profesional recordó que el VIH es una enfermedad que no produce síntomas, por ello es muy importante realizarse de forma habitual este tipo de pruebas.

 

AM840

FM96.9

